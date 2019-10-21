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КХЛ

"Автомобилист" продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, проиграв "Ак Барсу"

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу казанцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу, прошедшую в Екатеринбурге, посетили 5435 зрителей.

В составе "Автомобилиста" шайбу забросил Никита Трямкин (21-я минута), проведший 300-й матч в регулярных чемпионатах лиги. У "Ак Барса" отличились Олег Ли (5), Данис Зарипов (9), Джастин Азеведо (27), Эмиль Гарипов (48), Станислав Галиев (54) и Микаэль Викстранд (56). Нападающий "Автомобилиста" Артем Гареев провел 300-й матч в КХЛ.

"Ак Барс" во второй раз в текущем сезоне обыграл "Автомобилист", ранее казанская команда дома переиграла соперника со счетом 3:1. "Автомобилист" потерпел пятое поражение подряд, клуб не может победить с 7 октября, тогда екатеринбуржцы на своем льду оказались сильнее челябинского "Трактора" (3:0). "Ак Барс" одержал четвертую победу в последних пяти матчах.

В турнирной таблице "Ак Барс" идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 30 очков в 19 матчах. "Автомобилист" занимает седьмую строчку, имея в активе 22 очка в 20 встречах. В следующем матче "Ак Барс" сыграет против магнитогорского "Металлурга" на выезде 23 октября. "Автомобилист" 25 октября примет тот же "Металлург" на своей площадке.

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