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Бокс

Первый канал покажет бой за звание чемпиона мира по боксу между Ковалевым и Альваресом

Поединок состоится 3 ноября в Лас-Вегасе

ТАСС, 21 октября. Первый канал покажет бой в полутяжелом весе между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщает дирекция общественных связей канала.

Поединок пройдет 3 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Трансляция начнется в 06:50. На кону будет стоять титул WBO, которым владеет Ковалев.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе (до 72,6 кг). В активе 29-летнего мексиканца 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи.

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