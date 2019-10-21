Бычков: российские скалолазы показали хороший результат на молодежном чемпионате Европы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сборная России по скалолазанию показала хороший результат на молодежном первенстве Европы, которое прошло в Воронеже. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Первенство Европы впервые прошло в Воронеже, соревнования состоялись 18-20 октября. Участниками турнира стали скалолазы в возрасте от 14 до 19 лет. Российские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали в дисциплине "скорость", а также две золотые награды в многоборье. В дисциплине "трудность" россияне остались без призовых мест.

"Сейчас достаточно резко выросла конкуренция в скалолазании, но наши ребята на первенстве Европы выступили хорошо. Нельзя сказать, что отлично, но в целом - хорошо, - сказал Бычков. - Это касается и "трудности", хотя там у нас нет медалей, но это традиционно не самая сильная наша дисциплина. Стоит учитывать и то, что часть российских спортсменов в составе взрослой сборной уехала на Кубок мира - если все это учесть, то результат у нас хороший".

Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Также Международный олимпийский комитет в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.