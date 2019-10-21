Роналду и ван Дейк номинированы на приз "Золотой мяч"

ТАСС, 21 октября. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и нидерландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк номинированы на получение приза лучшему игроку мира - "Золотой мяч", вручаемый французским журналом France Football.

Также на приз номинированы португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва, нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин из Южной Кореи, польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски и бразильский форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино,

Ранее на приз были номинированы Садио Мане ("Ливерпуль"), Фрэнки де Йонг ("Аякс"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Душан Тадич ("Аякс"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Трент Александер-Арнольд, ("Ливерпуль"), Донни ван де Бек ("Аякс"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Алиссон ("Ливерпуль), Маттейс де Лигт ("Ювентус), Карим Бензема ("Реал" Мадрид), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды). Имена других 10 претендентов будут объявлены позднее в понедельник.

France Football учредил приз "Золотой мяч" в 1956 году.