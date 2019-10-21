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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене вошла в шорт-лист претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Она победила на мировом первенстве 2019 года, став первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

ТАСС, 21 октября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в шорт-лист номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

В прошедшем сезоне Ласицкене стала победительницей чемпионата мира, чемпионата Европы в помещении, а также Бриллиантовой лиги.

26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, она также побеждала на мировых первенствах в 2015 и 2017 годах. По два раза чемпионат мира выигрывали представительница ЮАР Хестри Клоэт (2001, 2003), хорватка Бланка Влашич (2007, 2009) и Стефка Костадинова из Болгарии (1987, 1995), которой принадлежит мировой рекорд - 2,09 м. Также Ласицкене является двукратной чемпионкой мира в помещении, четырехкратной победительницей Бриллиантовой лиги, победительницей и серебряным призером чемпионата Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении.

Победительница станет известна 26 октября в Таллине.

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Летние олимпийские виды спорта
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