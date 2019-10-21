Федерер одержал победу в 1500-м матче на турнирах под эгидой ATP

ТАСС, 21 октября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил немца Петера Гоёвчика в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Базеле.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 38-летнего швейцарца.

Для Федерера этот матч стал 1500-м в карьере на турнирах, проводимых ATP. Всего швейцарец, занимающий третье место в рейтинге ATP, одержал 1232 победы и потерпел 268 поражений в матчах на турнирах ассоциации. В текущем сезоне он одержал 48 побед при восьми поражениях.

Федерер занимает первое место по количеству проведенных матчей на турнирах ATP, ближайшим преследователем швейцарца является испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 1163 игры. По количеству побед в матчах Федерер также занимает первое место, вторым по этому показателю идет Надаль (967).

Федерер является рекордсменом по количеству завоеванных титулов в мужском одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть раз - Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Открытый чемпионат США, один - Открытый чемпионат Франции. Всего в его активе 102 титула на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночных разрядах.

В следующем круге турнира в Базеле Федерер встретится с победителем матча между молдаванином Раду Алботом и сербом Душаном Лайовичем.