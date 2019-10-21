Никитин: хоккеист ЦСКА Капризов во вторник приступит к тренировкам

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов во вторник приступит к тренировкам с командой. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Капризов получил повреждение 19 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Трактором" (3:0). Позднее в пресс-службе армейского клуба сообщили ТАСС о том, что форвард выбыл из строя на срок около недели. 22-летний Капризов с 21 очком (12 шайб + 9 результативных передач) является лучшим бомбардиром ЦСКА в нынешнем сезоне.

"У Капризова ничего страшного, завтра приступает к тренировкам. Пока не готов говорить, когда будет играть, посмотрим, как будет себя чувствовать", - сказал Никитин.

В понедельник ЦСКА на своем льду переиграл "Торпедо" со счетом 5:2 и одержал седьмую победу подряд. "Два периода хорошо играли, в третьем глупостей наделали, но потом собрались. На ошибках учатся не только дураки, но и умные. Думаю, из ошибок в третьем периоде можно вынести больше пользы, чем негатива", - отметил Никитин.

Первым дублем в профессиональной карьере в матче отметился 26-летний защитник армейцев Никита Нестеров. "Ничего важного не случилось. Ребята - молодцы. Главное - выиграли", - сказал Нестеров.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает лидировать, набрав 35 очков после 20 матчей. В следующем матче армейцы примут хельсинкский "Йокерит" 24 октября.