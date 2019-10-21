Голодец: зимние соревнования по триатлону Ironman могут пройти в России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия может принять первые соревнования по зимнему триатлону Ironman. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

"Коллеги, которые представляют эту компанию, проговаривали уже возможности сделать специальный зимний Ironman с учетом традиций в нашей стране. Это вариант, когда и лыжи будут задействованы, и лыжные трассы. Будут гонки на специальных зимних велосипедах. Все такие начинания очень серьезно способствуют привлечению людей к занятиям физкультурой и спортом".

Ironman является одним из наиболее сложных соревнований в мире. Они проходят в один день и включают в себя три этапа, которые проводятся без перерыва: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Ironman проводится в несколько этапов по всему миру, финал традиционно проходит на Гавайях.

В июле следующего года в Санкт-Петербурге пройдут соревнования Ironman 70.3, участники которых преодолевают половину от полной дистанции триатлона.