Посвященный 75-летию победы в ВОВ международный футбольный турнир пройдет в Лужниках

ТАСС, 22 октября. Футбольный турнир "Евразия" среди юношеских команд (игроки 2003 года рождения), посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Об этом сообщается в релизе оргкомитета турнира.

В соревнованиях примут участие футбольные московские клубы ФШМ, "Торпедо", "Строгино", а также волгоградский "Ротор", петербургский "Ленинградец", "Ростов", казахстанский "Кайрат", узбекистанский "Бунедкор", белорусский РГУОР, а также китайский ФК КНР и команды Сирии и Ливана.

Отмечается, что главным арбитром турнира назначен судья международной категории Виктор Филиппов.

Соревнования пройдут на футбольных полях олимпийского комплекса "Лужники" с 22 по 24 октября.