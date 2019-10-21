Футболисты "Локомотива" в Турине проведут матч группового этапа ЛЧ против "Ювентуса"

ТУРИН /Италия/, 22 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" во вторник на выезде проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса". Встреча пройдет в Турине на арене "Альянц-Стэдиум", начало - 22:00 мск.

Обслуживать игру будет греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Для команд предстоящая встреча станет третьей в истории. Ранее "Локомотив" и "Ювентус" играли в первом раунде Кубка УЕФА в сезоне-1993/94. Итальянский клуб одержал две победы - 3:0, 1:0.

Железнодорожники также еще 11 раз встречались с итальянскими командами. В этих матчах российский клуб одержал одну победу, разгромив 16 лет назад в Москве миланский "Интер" со счетом 3:0. Четыре встречи завершились вничью, шесть раз "Локомотив" проиграл.

"Ювентус", помимо двух матчей с "Локомотивом", еще четырежды встречался с российскими командами. В 1999 году клуб в полуфинале Кубка Интертото дважды разгромил "Ростсельмаш" (4:0, 5:1). В сезоне-2008/09 "Ювентус" встречался с "Зенитом". Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0, а в Турине хозяева поля одержали победу - 1:0.

Исторический выезд фанатов "Локомотива"

Что касается составов команд, то тут у "Локомотива" есть внушительный список травмированных. В Турине не сыграют сразу шесть игроков, если учитывать защитника Бориса Ротенберга (из-за разрыва крестообразной связки колена, вероятно, не появится на поле до весны 2020 года) и нападающего Джефферсона Фарфана (повреждение колена не позволит перуанцу выйти на поле до 2020 года). Кроме того, за железнодорожников в Турине не сыграют защитник Мацей Рыбус, полузащитник Антон Миранчук, а также нападающие Федор Смолов и Лука Джорджевич. Получивший повреждение в игре Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" (0:2) хавбек Рифат Жемалетдинов уже восстановился, а полузащитник Гжегож Крыховяк, не участвовавший в матче чемпионата России против грозненского "Ахмата" (2:0), поправился после острой кишечной инфекции.

У "Ювентуса" серьезных потерь нет. Под вопросом появление на поле защитника Маттиа Де Шильо, а также полузащитников Дугласа Косты и Аарона Рэмзи. Может пропустить игру против "Локомотива" защитник Данило.

Матч в Турине войдет в историю "Локомотива" благодаря болельщикам команды. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, выезд в итальянский город станет самым массовым в истории железнодорожников. На трибунах домашнего стадиона "Ювентуса", вместимость которого составляет 41 507 зрителей, московскую команду будут поддерживать около 2000 фанатов. В сентябре в Леверкузен на матч против "Байера" поехали около 260 болельщиков.

Греческий судья Сидиропулос уже в седьмой раз будет работать на еврокубковой встрече с участием российских клубов. В шести предыдущих случаях ни разу не была зафиксирована ничья (три победы и три поражения). Среди команд, игры которых обслуживал этот арбитр, есть и "Локомотив" - в сезоне-2018/19 железнодорожники в групповом турнире Лиги чемпионов на выезде проиграли немецкому "Шальке" (0:1). Также при его судействе московское "Динамо" в гостях проиграло итальянскому "Наполи" в 1/8 финала Лиги Европы (1:3), а столичный ЦСКА в прошлом сезоне на групповой стадии главного еврокубка в Риме уступил местной "Роме" (0:3).

Греческий арбитр работал на играх Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и ЦСКА (1:2), "Зенитом" и бельгийским "Андерлехтом" (3:1), а также ЦСКА и швейцарским "Янг Бойз" (2:0). Кроме того, Сидиропулос работал на матче сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. В сентябре текущего года команда Станислава Черчесова в Глазго одержала волевую победу над шотландцами со счетом 2:1.

"Локомотив" способен доставить проблемы "Ювентусу"

Главный тренер итальянского клуба Маурицио Сарри, говоря о "Локомотиве", отметил игру российской команды против "Байера", завершившуюся со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. "Мы видели, как они играли в Леверкузене, - отметил он. - Мы видели, как они прессинговали и заставили вратаря немцев совершать ошибки. Эта команда очень опасна все 90 минут, надо быть внимательнее".

"Нам предстоит матч с сильной командой. Она проводит хороший сезон и выглядит гораздо лучше, чем все от нее ожидали". - добавил Сарри.

Главную звезду "Ювентуса" Криштиану Роналду за несколько часов до объявления 30 номинантов на получение "Золотого мяча" (приза лучшему игроку мира по версии французского журнала France Football - прим. ТАСС) журналисты спрашивали о том, кто получит награду, а не о российской команде. "Для меня не является самым важным, кто выиграет "Золотой мяч". Гораздо важнее коллективные достижения. Мы играем с "Локомотивом", если победим, то на 50% выполним задачу выхода в плей-офф", - отметил 34-летний форвард.

Забив мяч в ворота сборной Украины в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который португальцы проиграли со счетом 1:2, Роналду довел число голов за профессиональную карьеру до 700. "Отметка в 700 мячей уже пройдена, но для меня это не является приоритетом. Повторюсь, главное - победа "Ювентуса", - подчеркнул португалец.

Сдержать нужно не только Криштиану Роналду

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал теплые слова наставника "Ювентуса" о его команде признаком того, что тренерский штаб железнодорожников справляется со своими обязанностями. "Если Сарри похвалил "Локомотив", значит дела у нас идут нормально, это знак нашей хорошей работы. Завтра увидим, составим ли мы конкуренцию "Ювентусу", - сказал Семин.

Он также отметил, что нельзя говорить о том, что в составе туринцев нужно будет сдерживать только Роналду. "Пока его никто не сдержал, надо держать всю команду. С приходом Сарри "Ювентус" стал более атакующим, а после потерь теперь они быстро отбирают мяч", - подчеркнул главный тренер российской команды.

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука, для которого предматчевая пресс-конференция стала уже третьей в этом розыгрыше Лиги чемпионов, сказал, что "Ювентус" по уровню можно сравнить с "Атлетико". "Это одни из сильнейших команд в Европе, они равны. Мы постараемся не повторить ошибок, которые совершили две недели назад", - отметил защитник.