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НБА

Баскетболист "Нью-Орлеана" Уильямсон пропустит до восьми недель после операции на колене

Форвард в предпоследней предсезонной игре порвал мениск правого колена
Зайон Уильямсон AP Photo/Darren Abate
Описание
Зайон Уильямсон
© AP Photo/Darren Abate

ТАСС, 22 октября. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Орлеан" Зайон Уильямсон перенес артроскопическую операцию на колене, срок восстановления составит от шести до восьми недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Причиной операции стал разрыв мениска правого колена. Уильямсон получил травму в предпоследнем матче предсезонной подготовки против "Сан-Антонио" (123:114). Заключительную игру с "Нью-Йорком" форвард пропустил.

Уильямсон минувшим летом был выбран "Нью-Орлеаном" на драфте новичков под первым номером. Несмотря на то, что предстоящий сезон должен стать дебютным для него во взрослом баскетболе, 19-летний форвард уже имеет несколько рекламных контрактов с крупными брендами. Компании высказывали свое опасение по поводу веса баскетболиста, который может навредить ему. Он составляет 129 кг при росте 201 см.

Предыдущий сезон игрок провел в университетской команде "Дьюк Блю Дэвилз". Уильямсон стал лучшим баскетболистом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по итогам 2019 года. Форвард провел 33 матча, набирая в среднем за игру 22,6 очка при 68% точных бросков. Также на его счету 8,9 подбора, 2,1 передачи, 2,1 перехвата и 1,8 блока.

Новый сезон "Нью-Орлеан" откроет выездной встречей против действующего чемпиона НБА "Торонто". Матч состоится в ночь на 23 октября, начало - 03:00 мск.

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