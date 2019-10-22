Воробьев отметился передачей в дебютном матче в сезоне НХЛ за "Филадельфию"

ТАСС, 22 октября. Российский нападающий "Филадельфии" Михаил Воробьев сделал результативную передачу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегаса". Форвард провел свою дебютную встречу в текущем сезоне.

"Филадельфия" дома обыграла "Вегас" со счетом 6:2. Шайбы в составе победителей забросили Трэвис Конекни (5-я минута), Кевин Хэйз (27), Майкл Раффл (27, 56), Мэтт Нисканен (35) и Оскар Линдблом (36). Воробьев выступил ассистентом в эпизоде с первым голом Раффля. Тогда же результативную передачу на свой счет записал российский защитник команды Иван Проворов.

Воробьев является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард провел 72 матча, набрав 14 (5 шайб + 9 передач) очков. "Филадельфия" выбрала россиянина на драфте 2015 года под общим 104-м номером, в НХЛ на его счету 16 встреч и 3 (1+2) балла за результативность. Также 22-летний Воробьев выступает за фарм-клуб "Филадельфии" из Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Лихай Вэлли Фантомс", проведя 105 матчей и набрав 59 (18+41) очков.

У проигравших отличились Джонатан Маршессо (44) и Райлли Смит (54). Лучшим игроком матча стал Раффл (2+1). Второй звездой был признан Линдблом (1+1), третьей - Нисканен (1+0).

"Филадельфия" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе семь очков после семи матчей. "Вегас" идет четвертым на Запада (12 очков, 10 матчей). 25 октября "Филадельфия" встретится в гостях с "Чикаго". Двумя днями ранее "Вегас" проведет матч на выезде с этой же командой.