Три очка Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу в матче НХЛ с "Колорадо"

ТАСС, 22 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" победил "Колорадо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился голом и двумя результативными передачами.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Шенн (11-я минута), Давид Перрон (26) и Тарасенко (36), для которого гол стал третьим в текущем сезоне. Ранее он установил личный антирекорд, не сумев отметиться в первых пяти встречах. Всего в активе 27-летнего российского форварда теперь 10 (3 шайбы + 7 передач) очков в девяти матчах.

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 27 секунд, отметившись одним хитом, заблокировав при этом один бросок. У проигравших единственную шайбу забросил Натан Маккиннон (13). Российский защитник команды Никита Задоров очков не набрал. Он нанес один бросок по воротам, один заблокировал и сделал пять силовых приемов.

"Сент-Луис" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков после девяти матчей. "Колорадо" лидирует, имея в активе 15 очков после девяти встреч. В следующем матче "Сент-Луис" сыграет на домашней площадке против "Лос-Анджелеса" 25 октября. "Колорадо" днем позже на выезде встретится с "Вегасом".

В другом матче игрового дня "Коламбус" на выезде в овертайме обыграл "Торонто" со счетом 4:3. Нападающий хозяев Илья Михеев и защитник гостей Владислав Гавриков очков во встрече не набрали.