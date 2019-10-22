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ATP

Кравчук вышел во второй круг теннисного турнира в Лючжоу

Россиянин обыграл португальца Оливейру со счетом 6:2, 6:2
Константин Кравчук AP Photo/David Vincent
Описание
Константин Кравчук
© AP Photo/David Vincent

ТАСС, 22 октября. Российский теннисист Константин Кравчук победил португальца Гонсалу Оливейру в матче первого круга турнира в китайском городе Лючжоу. Призовой фонд соревнований составляет $50 тыс.

Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 34-летнего Кравчука. Ранее соперники не играли между собой на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Во втором круге россиянин встретится с испанцем Энрике Лопесом-Пересом. Матч пройдет 23 октября, начало - 06:00 мск.

Кравчук занимает 307-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом для россиянина было 78-е место, на котором он располагался в ноябре 2016 года. Теннисист ни разу не проходил дальше второго раунда на турнирах серии Большого шлема. На счету Кравчука восемь титулов в одиночном разряде и 12 трофеев в парном разряде на турнирах под эгидой Международной теннисной федерации (ITF).

Соревнования в Лючжоу завершатся 28 октября. Действующим победителем турнира является молдаванин Раду Албот.

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