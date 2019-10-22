"Даллас" победил "Оттаву" в матче НХЛ. Худобин сделал 19 сейвов

ТАСС, 22 октября. "Даллас" одержал победу над "Детройтом" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер хозяев Антон Худобин отразил 19 из 20 бросков по своим воротам.

В составе победителей шайбы забросили Радек Факса (19-я минута) и Джо Павелски (31). У проигравших отличился российский нападающий Владислав Наместников, для которого гол стал четвертым в текущем сезоне.

Худобин по итогам встречи был признан второй звездой. Лучшим игроком матча стал нападающий "Далласа" Джейми Бенн, отметившийся одной результативной передачей. Третьей звездой был признан голкипер "Оттавы" Андерс Нильссон, совершивший 41 сейв.

Российский нападающий гостей Артем Анисимов провел на площадке 13 минут 5 секунд и нанес два броска по воротам, не набрав очков. Его партнер по команде Никита Зайцев отыграл 23 минуты 20 секунд и записал себе в актив три заблокированных броска. Форварды "Далласа" Александр Радулов и Денис Гурьянов тоже не отметились результативными действиями.

"Даллас" одержал вторую победу подряд и занимает теперь 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков в 11 матчах. "Оттава" идет последней на Востоке (3 очка, 8 матчей). В следующем матче "Даллас" 25 октября примет дома "Анахайм". "Оттава" днем ранее сыграет на своей площадке с "Детройтом".