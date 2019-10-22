Десятый номер драфта НХЛ 2009 года Пяярви перешел в клуб КХЛ "Локомотив"

ТАСС, 22 октября. Шведский нападающий Магнус Пяярви подписал соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" (Ярославль). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

28-летний игрок подписал контракт до конца сезона-2020/21.

Пяярви был выбран в первом раунде под общим 10-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтоном", за который играл с 2010 по 2013 год. Затем игрок перешел в "Сент-Луис", за который выступал до января 2018 года. "Сент-Луис" выставил его на драфт отказов, после чего контракт с игроком подписала "Оттава", в составе которой хоккеист играл до конца прошлого сезона. Всего в НХЛ Пяярви провел 478 матчей, в которых набрал 128 очков (63 шайбы + 65 результативных передач), в прошедшем сезоне он сыграл 80 матчей, в которых набрал 19 очков (11+8).

В составе сборной Швеции Пяярви стал победителем чемпионата мира 2018 года, также в его активе серебряная (2011) и бронзовая (2010) награды мировых первенств.

"Локомотив" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 16 очков после 19 матчей. В следующем матче ярославский клуб примет "Барыс" из Нур-Султана в четверг.