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ММА

Волков может провести реванш с Льюисом на турнире UFC в Москве

Ранее соперник российского бойца бразилец Жуниор Дос Сантос снялся с боя из-за проблем со здоровьем
Александр Волков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Волков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Деррик Льюис может стать соперником россиянина Александра Волкова с главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее стало известно о том, что противник Волкова бразилец Жуниор Дос Сантос снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Поединок Волкова и Дос Сантоса должен был возглавить турнир UFC в Москве 9 ноября.

"Мы попросили реванш с Льюисом", - сказал собеседник агентства.

Льюис 7 октября прошлого года нокаутировал Волкова в поединке на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

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