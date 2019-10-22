Волков может провести реванш с Льюисом на турнире UFC в Москве

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Деррик Льюис может стать соперником россиянина Александра Волкова с главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее стало известно о том, что противник Волкова бразилец Жуниор Дос Сантос снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Поединок Волкова и Дос Сантоса должен был возглавить турнир UFC в Москве 9 ноября.

"Мы попросили реванш с Льюисом", - сказал собеседник агентства.

Льюис 7 октября прошлого года нокаутировал Волкова в поединке на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.