Вице-президент "Амура" согласен с решением КХЛ оштрафовать главного тренера клуба

Матч "Амур" - "Динамо" состоялся в понедельник и завершился поражением хозяев со счетом 1:5. В третьем периоде главный тренер "Амура" угрожал Гашилову сжечь его машину, высказывание специалиста попало в видеотрансляцию. Решением КХЛ клуб был оштрафован на 300 тыс. рублей.

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) по закону вынесла решение о штрафе клуба "Амур" за угрозу главного тренера команды Александра Гулявцева в адрес судьи Виктора Гашилова в матче чемпионата с московским "Динамо". Об этом ТАСС рассказал вице-президент хабаровского клуба Александр Филиппенко.

"Все справедливо, по регламенту. Принятое решение не обсуждается. У нас никаких вопросов нет. У Гулявцева тоже, я думаю", - сказал Филиппенко.

"Слова были сказаны в шутливой форме? Есть регламент, основополагающий документ, закон. Лига сделала все по закону", - добавил он.

Гулявцев был признан виновным в нарушении п. 1.19 ст. 54 спортивного регламента КХЛ: "Не допускать до, во время и после окончания матча вмешательства должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судей в бригаде, проводящей матч. Не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных противоправных действий по отношению к судьям (инспектору)". Также "Амур" предупрежден о недопустимости подобных инцидентов.