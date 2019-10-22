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Футбол в России

Президент ФК "Оренбург" заявил, что тренер команды Федотов не должен пенять на судей

Владимир Кияев считает, что команде стоит больше работать над завершением атак

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Владимир Федотов зря выступил с критикой в адрес судей после проигранного матча 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Такое мнение ТАСС высказал президент "Оренбурга" Владимир Кияев.

В воскресенье "Оренбург" на своем поле потерпел поражение от "Крыльев Советов" (0:1). На следующий день главный тренер команды Федотов в интервью порталу "Чемпионат" заявил, что у него есть вопросы к главному арбитру встречи Василию Казарцеву. Специалист подчеркнул, что, по его мнению, руками этого судьи кто-то пытается утопить "Оренбург".
Казарцев работает на матчах элитного дивизиона чемпионата России с сезона-2015/16. За это время 39-летний судья обслуживал семь игр с участием "Оренбурга", в которых команда обыграла "Рубин" (1:0), проиграла "Тереку" (1:2), ЦСКА (0:1), "Анжи" (0:1), "Енисею" (1:2) и "Крыльям Советов" (0:1), а также сыграла вничью с "Уралом" (2:2). Таким образом, из 21 возможного очка оренбуржцы набрали четыре.

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"Сам матч не видел, потому что нахожусь в командировке в Германии, здесь ограничение на трансляцию, но потом посмотрел отчет и статистику, - сказал Кияев. - Мы практически в три раза больше били по воротам, чем "Крылья Советов", и не сумели при этом забить. Забивайте и нечего на судей пенять".

"А что судья? Он имеет право на ошибку, мог и не заметить что-то, - добавил он. - Мне трудно сказать, насколько явной была ошибка судьи, которая привела к этому результату. Конечно, он не может удовлетворить, мы рассчитывали, что обыграем "Крылья".

Кияев подчеркнул, что команде стоит больше работать над завершением атак. "Нужно самим доводить до конца реализацию моментов и нечего ни на кого пенять, такое мое отношение. Вернусь и скажу Федотову, что не туда он направляет внимание", - резюмировал президент "Оренбурга".

"Оренбург" после 13 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отставание от "Крыльев Советов", которые располагаются на шестой строчке, составляет три очка. В 14-м туре оренбуржцы на выезде сыграют с "Краснодаром". Матч состоится 27 октября, начало - 19:00 мск.
 

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