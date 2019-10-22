Руководство ФК "Оренбург" не намерено менять главного тренера

В воскресенье "Оренбург" дома проиграл "Крыльям Советов" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России. На следующий день Федотов в интервью порталу "Чемпионат" заявил, что у него есть вопросы к главному арбитру встречи Василию Казарцеву. Специалист подчеркнул, что, по его мнению, руками этого судьи кто-то пытается утопить "Оренбург". Кияев, комментируя ТАСС высказывание специалиста, заявил, что тот не должен пенять на арбитров, а команде следует больше работать над реализацией моментов.

"Доверие тренерскому штабу есть - тренер хороший, штаб работоспособный, - сказал Кияев. - Досадное поражение. Если бы выиграли, сейчас на шестом месте был бы "Оренбург". Выигрывай и поднимайся в первую половину - вот и вся задача".

"Будем судить по итогам выступления в целом. Какой смысл менять тренера? Прошлый год показал, что результат был неплохой (в чемпионате России сезона-2018/19 "Оренбург" занял седьмое место - прим. ТАСС). Тренерскому штабу мы доверяем, но будем требовать выполнения задачи, которая перед ним стоит, - быть как можно ближе к первой восьмерке или занять место в верхней части турнирной таблицы", - добавил президент клуба.

После 13 туров "Оренбург" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отставание от "Крыльев Советов", которые располагаются на шестой строчке, составляет три очка. В 14-м туре "Оренбург" на выезде сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 27 октября, начало - 19:00 мск.