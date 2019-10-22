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Футбол в России

Руководство ФК "Оренбург" не намерено менять главного тренера

Президент клуба Владимир Кияев отметил, что руководство доверяет Владимиру Федотову, но требует выполнения определенных задач
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Оренбург" доверяет главному тренеру команды Владимиру Федотову. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Владимир Кияев.

В воскресенье "Оренбург" дома проиграл "Крыльям Советов" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России. На следующий день Федотов в интервью порталу "Чемпионат" заявил, что у него есть вопросы к главному арбитру встречи Василию Казарцеву. Специалист подчеркнул, что, по его мнению, руками этого судьи кто-то пытается утопить "Оренбург". Кияев, комментируя ТАСС высказывание специалиста, заявил, что тот не должен пенять на арбитров, а команде следует больше работать над реализацией моментов.

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"Доверие тренерскому штабу есть - тренер хороший, штаб работоспособный, - сказал Кияев. - Досадное поражение. Если бы выиграли, сейчас на шестом месте был бы "Оренбург". Выигрывай и поднимайся в первую половину - вот и вся задача".

"Будем судить по итогам выступления в целом. Какой смысл менять тренера? Прошлый год показал, что результат был неплохой (в чемпионате России сезона-2018/19 "Оренбург" занял седьмое место - прим. ТАСС). Тренерскому штабу мы доверяем, но будем требовать выполнения задачи, которая перед ним стоит, - быть как можно ближе к первой восьмерке или занять место в верхней части турнирной таблицы", - добавил президент клуба.

После 13 туров "Оренбург" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отставание от "Крыльев Советов", которые располагаются на шестой строчке, составляет три очка. В 14-м туре "Оренбург" на выезде сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 27 октября, начало - 19:00 мск.

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