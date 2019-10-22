Футбольная академия братьев Гатаговых откроется 24 октября в Москве

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Бывший игрок московского "Локомотива" Алан Гатагов и его брат Сослан Гатагов стали учредителями футбольной академии, открытие которой состоится 24 октября в Москве. Об этом Алан Гатагов рассказал ТАСС.

Базироваться академия будет на стадионе "Луч" в Тушине. В зависимости от времени года тренировки будут проходить как в манеже, так и на открытом воздухе. Часть прибыли академия будет направлять на строительство спортивной инфраструктуры в Москве и Московской области. Многодетным семьям будут предоставлены льготы.

"Новая детская спортивная школа должна воспитать достойную смену российским игрокам и сделать футбол доступным для всех, - отметил 28-летний Алан Гатагов. - Рассчитываем, что за первые два года мы привлечем в академию порядка 800 детей".

Церемония открытия академии начнется в 16:00 мск. Принять участие в ней приглашены заслуженные футболисты и тренеры, среди которых Юрий Семин и Валерий Газзаев. Ожидается участие титулованных спортсменов, в том числе чемпионов мира по борьбе Биляла Махова и Давида Баева.

Также на церемонию приглашены звезды эстрады и российского кинематографа, с которыми Алан Гатагов снимался в фильме Данилы Козловского "Тренер".

Основным в футбольной карьере Алана Гатагова является период с 2009 по 2011 год, когда полузащитник выступал за московский "Локомотив", в академии которого он тренировался вместе с братом. После он выступал за московское "Динамо", "Томь" и "Анжи", играл в чемпионатах Казахстана и Эстонии. С февраля 2017 года находится без клуба.