Колобков провел встречу с президентом Федерации гребного слалома России

ТАСС, 22 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Федерации гребного слалома России Сергеем Папушем. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На чемпионате мира по гребному слалому, который прошел в сентябре в Испании, сборная России смогла завоевать две лицензии на Олимпийские игры в Токио (по одной - в женских и мужских состязаниях в байдарке-одиночке). У женщин квоту российской команде принесла Алсу Миназова, у мужчин - Павел Эйгель. Кроме того, российские гребцы завоевали на турнире две бронзовые медали (в мужской командной гонке каноэ-одиночек, а также в аналогичной женской дисциплине в байдарках-одиночках).

"Сезон завершен, можно подвести предварительные итоги - два наших спортсмена завоевали олимпийские лицензии, часть отбора будет проходить в следующем году, - сказал Колобков. - Надеемся, что команда на Олимпиаде выступит в полном составе, сейчас мы определили места проведения заключительного этапа подготовки. Что касается перспектив развития, этот вид спорта нуждается в постройке специализированных объектов, которые смогут позволить не только готовиться нашей сборной, но и проводить любые соревнования. На данный момент подготовка российской команды проходит в основном за границей".

"Сегодня у нас состоялся очень заинтересованный разговор, - заявил Папуш. - Павел Анатольевич хорошо знает наши проблемы. Нам интересно не только показать себя с лучшей стороны на международной арене, но и сделать жизнь лучше у себя дома, именно поэтому мы обсудили развитие вида спорта, постройку сооружений у нас в стране".

Также во вторник Колобков провел рабочую встречу с президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгением Архиповым. "В этом году прошел отбор олимпийских лицензий, - отметил Колобков. - Наша команда завоевала практически все лицензии. У нас очень хороший коллектив спортсменов и тренеров, выстроены все планы подготовки, ясно, где сборная будет готовиться к ближайшим соревнованиям, мы рассчитываем, что российская команда выступит на Олимпиаде в Токио в полном составе".

"Команда находится в хорошей психологической форме, а физическую форму спортсмены будут набирать, это осенняя, зимняя, весенняя работа. По результатам чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в августе в венгерском Сегеде, 12 спортсменов получили лицензии, всего для национальной команды может быть 18 лицензий. Остальные шесть мы рассчитываем добрать на весенних соревнованиях. Это важно стратегически, потому что количество спортсменов влияет на возможность маневрировать уже внутри команды, распределять спортсменов по дистанциям", - сказал Архипов.