Финал Кубка Азиатской конфедерации футбола перенесен из Пхеньяна в Шанхай

ТАСС, 22 октября. Азиатская конфедерация футбола (АФК) перенесла финальный матч за кубок организации из Пхеньяна в Шанхай. Об этом во вторник сообщает AFP.

В финале второго по значимости футбольного турнира АФК, который пройдет 2 ноября, сойдутся команды "25 апреля" (КНДР) и "Аль-Ахед" (Ливан). Решение было принято после консультации с коммерческими партнерами конфедерации и мотивировано трудностями в съемке и трансляции финального матча.

18 октября Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) направила в АФК официальное письмо с выражением сожаления по поводу организации северокорейской стороной отборочного матча чемпионата мира 2022 года, который прошел в Пхеньяне 15 октября. KFA призвала азиатскую конфедерацию приложить усилия, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Матч между сборными КНДР и Южной Кореи 15 октября прошел при пустых трибунах, Пхеньян не дал разрешение на посещение страны южнокорейскими болельщиками и журналистами. Прямая трансляция футбольного события также не велась.