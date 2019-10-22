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Первая воркаут-площадка появилась в ингушском селе благодаря поддержке мецената

По словам главы сельского поселения Исы Ханиева, в населенном пункте есть ФОК, но площадка станет дополнительным местом для тренировок молодежи

МАГАС, 22 октября. /ТАСС/. Первая воркаут-площадка появилась в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии. Спортплощадка была построена на средства мецената, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Народного собрания республики.

"В сельском поселении Троицкое открылась первая воркаут-площадка, которая построена при поддержке депутата Госдумы ФС РФ, который уверен, что спорт нужно делать доступным для всех: городской молодежи, молодежи небольших деревень и сел. Площадка оборудована всеми необходимыми конструкциями для проработки всех групп мышц: турниками, брусьями, рукоходами и др.", - говорится в сообщении.

По словам главы сельского поселения Исы Ханиева, в населенном пункте есть ФОК, но площадка станет дополнительным местом для тренировок молодежи.

"В селе есть ФОК, а площадку открыли в нашем парке, где чаще всего собирается молодежь, теперь это не только место отдыха, но также и тренировок", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы Сунженского района, в Троицком проживают порядка 18 тысяч человек. Ранее подобная площадка была открыта в городе Сунжа в рамках проекта Ассоциации содействия освоению арктических территорий "Северный десант".

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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