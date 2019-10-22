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КХЛ

Четвертый номер драфта НХЛ 2012 года Райнхарт подписал контракт с "Куньлунем"

Игрок заключил двусторонний однолетний контракт

ТАСС, 22 октября. Канадский защитник Гриффин Райнхарт подписал соглашение с пекинским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

25-летний хоккеист подписал двусторонний однолетний контракт.

Райнхарт был выбран в первом раунде под общим четвертым номером на драфте НХЛ 2012 года клубом "Нью-Йорк Айлендерс". В сезоне-2014/15 хоккеист провел за клуб восемь матчей в регулярном чемпионате, отметившись одной результативной передачей, и одну встречу в плей-офф. В сезоне-2016/17 игрок выступал за клуб НХЛ "Эдмонтон", за который он провел 29 матчей и сделал одну голевую передачу. Также в период с 2012 по 2019 год Райнхарт выступал за клубы Американской хоккейной лиги (AHL) и Западной хоккейной лиги (WHL), он является двукратным чемпионом WHL.

Ранее во вторник десятый номер драфта НХЛ 2009 года Магнус Пяярви перешел в ярославский клуб КХЛ "Локомотив".

На данный момент "Куньлунь" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 20 матчей.

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