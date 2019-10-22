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Футбол в России

VAR будет работать на матчах "Локомотив" - "Спартак" и ЦСКА - "Динамо" в 14-м туре РПЛ

Обе встречи пройдут 27 октября и начнутся в 16:30 по московскому времени

ТАСС, 22 октября. Система видеоассистента рефери (VAR) будет работать на встречах между московскими клубами "Локомотив" и "Спартак", а также ЦСКА и "Динамо" в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Обе встречи пройдут в воскресенье и начнутся в 16:30 мск, матч "Локомотив" - "Спартак" рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым (Москва). Ассистентами арбитра назначены Тихон Калугин (Москва) и Валентин Мурашов (Москва), резервный арбитр - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). За систему VAR будут отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород) и ассистент Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

На встрече между ЦСКА и "Динамо" будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым (Москва), ассистенты - Антон Кобзев (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья - Павел Кукуян (Сочи), за систему VAR отвечают Виталий Мешков (Дмитров) и Алексей Сухой (Люберцы).

Также в воскресенье Станислав Васильев (Ижевск) будет главным арбитром на матче между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом", Алексей Матюнин рассудит "Краснодар" и "Оренбург".

Тур начнется в пятницу матчем "Рубин" (Казань) - "Урал" (Екатеринбург), который рассудит бригада Мешкова. В субботу Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) будет работать главным арбитром на матче между "Тамбовом" и "Уфой", Николай Волошин (Смоленск) - на встрече "Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула), Евгений Турбин (Дмитров) - на игре между "Ростовом" и "Сочи".

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