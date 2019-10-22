Футболисты "Динамо" возложили цветы к могиле Льва Яшина

"Основной состав "Динамо" почтил память величайшего вратаря в истории футбола Льва Ивановича Яшина возложением цветов на его могилу на Ваганьковском кладбище", - говорится в заявлении пресс-службы.

Почтить память вратаря также пришли представители футбольного клуба "Динамо", руководители общества "Динамо", Российского футбольного союза (РФС) во главе с Никитой Симоняном и Российской премьер-лиги (РПЛ), главный тренер сборной России Станислав Черчесов, тренерский штаб, административно-технический персонал, а также прославленные ветераны отечественного футбола и простые болельщики.

У могилы Льва Яшина собралось более 250 человек. Слово брали: олимпийская чемпионка, близкий друг семьи Яшиных, Лидия Иванова, член совета директоров футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин, генеральный директор клуба Юрий Белкин, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан, дочь Яшина Ирина, знаменитые вратари сборной СССР Владимир Пильгуй и Анзор Кавазашвили, футболисты сборной СССР - Анатолий Коршунов и Владимир Пономарев и многие другие.

О Яшине

Родившийся 22 октября 1929 года Лев Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы (1960) и серебряным призером континентального первенства (1964). Яшин выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная главным редактором France Football Габриэлем Ано в 1956 году - прим. ТАСС), на данный момент Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР. Яшин умер в 1990 году в возрасте 60 лет.

В понедельник французское издание France Football объявило 10 претендентов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года по версии журнала, награда была учреждена в прошлом месяце. В список претендентов вошли бразилец Алиссон из английского "Ливерпуля", словенский голкипер испанского "Атлетико" Ян Облак и немец Мануэль Нойер, выступающий за "Баварию".