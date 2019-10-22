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Поединок российского бойца ММА Минакова в США отменен из-за проблем с визой

Спортсмен рассказал, что его документы направлены на повторное рассмотрение
Виталий Минаков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталий Минаков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Виталия Минакова на турнире Bellator в США отменен из-за проблем с получением американской визы. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Мои документы рассматриваются довольно длительное время, - сказал Минаков. - Недавно пришла информация о том, что они направлены на повторное рассмотрение. Вчера мне позвонил менеджер и сообщил, что я снят с боя. Думаю, что в итоге у меня будет виза, поскольку я уже много раз ее получал, раньше никаких проблем не было".

"Жаль, что подготовка прошла впустую", - добавил собеседник агентства.

Минаков должен был провести бой с американцем Хави Айялой 26 октября. Россиянин является бывшим чемпионом Bellator и четырехкратным чемпионом мира по самбо.

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