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Летние олимпийские виды спорта

Призер Олимпиады-2008 легкоатлетка Флэнаган завершила карьеру

Американская спортсменка планирует заняться тренерской деятельностью

ТАСС, 22 октября. Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в беге на 10 000 м Шалан Флэнаган объявила о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram американской спортсменки.

Последним стартом Флэнаган стал марафон в Нью-Йорке в ноябре 2018 года, где она финишировала третьей.

"Со слезами счастья на глазах я сегодня объявляю о завершении профессиональной карьеры. С 2004 по 2019 год я отдавала все силы этому спорту, это было потрясающее время. Я ломала кости, рвала сухожилия, лишилась стольких ногтей на пальцах ног, что не сосчитать. Я прошла через взлеты и падения", - заявила Флэнаган.

Также американка заявила, что займется тренерской деятельностью.

Помимо серебряной медали Олимпиады в Пекине, в активе Флэнаган победа в марафоне в Нью-Йорке (2017), а также серебряная награда соревнований (2010).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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