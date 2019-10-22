Сборная России по футболу проведет сбор в Сочи перед ноябрьскими матчами

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в ноябре проведет тренировочный сбор в Сочи перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

"С 10 по 14 ноября сборная России будет готовиться в Сочи, 14 ноября команда вылетит в Санкт-Петербург. 17 ноября после игры с командой Бельгии отправится в Сан-Марино", - сообщили ТАСС в пресс-службе сборной России.

Традиционно национальная команда готовится к играм на базе в подмосковном Новогорске. В этот раз с учетом погодных условий выбор был сделан в пользу Сочи и стадиона им. Метревели.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Матчи против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) пройдут в Санкт-Петербурге и Серравалле соответственно. После восьми игр команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).