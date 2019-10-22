"Локомотив" переиграл "Ювентус" в матче Юношеской лиги УЕФА

ТУРИН /Италия/, 22 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" (Москва) на выезде победил итальянский "Ювентус" со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

У "Локомотива" мячи забили Максим Петров (29-я минута) и Илья Петухов (77, с пенальти), в составе "Ювентуса" отличился Паоло Гоцци Иверу (83). В другом матче группы D испанский "Атлетико" на своем поле переиграл немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 2:0.

"Локомотив" одержал первую победу и занимает третью строчку в группе D, набрав четыре очка в трех турах. У "Ювентуса" и "Атлетико" по шесть очков, у "Байера" - одно.

В четвертом туре "Локомотив" примет "Ювентус", "Байер" дома сыграет с "Атлетико", обе встречи пройдут 6 ноября.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский "Локомотив", в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как "Локомотив" также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.