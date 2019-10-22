Россиянка Шеховцова вошла в группу ISU по улучшению качества судейства в фигурном катании

ТАСС, 22 октября. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о создании рабочей группы, целью которой является улучшение качества оценивания компонентов программ в фигурном катании. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Данное решение было принято по итогам заседания совета ISU, прошедшего 11-12 октября в Женеве. В состав рабочей группы вошла россиянка Алла Шеховцова, а также итальянец Паоло Пиццокари, канадка Леанна Кэрон и американка Карен Воланчук.

54-летняя Шеховцова является судьей международной категории, работает на Олимпийских играх и чемпионатах ISU, она выступала в танцах на льду, имеет звание мастера спорта СССР (1979).

Также по итогам заседания совета ISU стало известно расписание юниорского Гран-при сезона-2020/21. Этапы соревнований пройдут 26-29 августа в канадском Ричмонде, 2-5 сентября в словацком Кошице, 9-12 сентября в Будапеште, 16-19 сентября в японской Иокогаме, 23-26 сентября в чешской Остраве, с 30 сентября по 3 октября в Ташкенте и 7-10 октября в Любляне.