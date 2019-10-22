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Евро-2020

Дерменджиев возглавил сборную Болгарии по футболу

Соглашение с 64-летним специалистом рассчитано на полгода с возможностью продления еще на два года

СОФИЯ, 22 октября. /ТАСС/. Георги Дерменджиев назначен на пост главного тренера сборной Болгарии по футболу. Об этом телеканалу BTV во вторник сообщил глава пресс-службы Болгарского футбольного союза (БФС) Христо Запрянов.

Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на два года. На этом посту 64-летний специалист сменил Красимира Балыкова, который подал в отставку после поражения сборной Болгарии от команды Англии со счетом 0:6 в отборочном матче ЧЕ-2020.

"Исполком БФС утвердил Георги Дерменджиева на посту главного тренера сборной Болгарии", - сказал Запрянов.

В качестве тренера Дерменджиев возглавлял болгарские "Спартак", "Сливен", "Лудогорец" и "Левски", а также казахстанский клуб "Ордабасы". Он трижды приводил "Лудогорец" к победе в чемпионате Болгарии, также клуб под его руководством выиграл Суперкубок Болгарии. В 2014 году он был признан лучшим тренером года в Болгарии.

Сборная Болгарии занимает последнее место в группе А отборочного турнира ЧЕ-2020, имея в активе три очка после семи матчей. В заключительном матче болгары 17 ноября примут сборную Чехии.

Теги
Евро-2020
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