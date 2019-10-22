Красно-зеленый оптимизм. Фанаты "Локомотива" ждут победы над "Ювентусом" в Лиге чемпионов

ТУРИН /Италия/, 22 октября. /ТАСС/. Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" стал историческим для вице-чемпиона России "Локомотива" задолго до стартового свистка. В Турин приехали около 2000 болельщиков красно-зеленых, что стало рекордом клуба для еврокубковых выездов. Некоторые из российских любителей футбола прилетели на Апеннины заблаговременно и не стали ограничиваться осмотром достопримечательностей Турина, предпочтя вместо одного футбольного матча посмотреть две игры. Кто-то, добравшись до Пьемонта еще в субботу, получил возможность понаблюдать за домашней победой "Ювентуса" над "Болоньей" (2:1) в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Болельщики, прилетевшие на день позже, отдавали предпочтение матчам "Милан" - "Лечче" (2:2) и "Сампдория" - "Рома" (0:0), которые проходили в Милане и Генуе. Добраться из Турина до этих городов не составляло особого труда, поскольку за пару часов на комфортабельном поезде легко можно доехать до административных центров Ломбардии и Лигурии.

Большинство болельщиков "Локомотива" прилетели в Италию либо накануне матча, либо в день игры. Добравшимся до Турина в понедельник представилась возможность сфотографироваться с игроками и тренерами любимой команды, пока те наслаждались прогулкой по городу. В Москве получить автограф или селфи с кумирами было бы гораздо сложнее. В последние 48 часов русская речь стала звучать в Турине гораздо чаще, чем на выходных. В полной мере насладиться комфортной температурой в 17 градусов туристам и местным жителям мешает заряжающий время от времени сильный дождь. В том числе по этой причине фанатов чаще можно встретить в небольших пиццериях, ресторанах и барах, чем на улицах. Привычных для наших любителей футбола сувениров в официальных магазинах "Ювентуса" в продаже нет - купить нельзя ни матчевые программки, ни значки. При этом посетителям предложен широкий ассортимент продукции под брендом CR7, принадлежащим главной звезде итальянского клуба португальцу Криштиану Роналду. Тем, кто хочет оставить материальную память о матче, продавцы предлагали купить за €12 шарф с эмблемами туринского клуба и "Локомотива". Их же, но на пару евро дороже, можно купить с рук в городе.

Семин в одном ряду с Хайнкесом и Каррерой В отличие от итальянских журналистов, болельщики "Ювентуса" практически ничего не слышали о главном тренере "Локомотива" Юрии Семине, которому местная La Gazzetta dello Sport по ошибке поспешила записать скорое обновление рекорда экс-наставника немецкой "Баварии" Юппа Хайнкеса как самого возрастного специалиста, руководившего командой в Лиге чемпионов. На самом деле в день игры против туринцев российскому тренеру будет "всего" 72 года 5 месяцев и 11 дней, тогда как его немецкому коллеге на момент ответного полуфинального матча главного еврокубкового турнира сезона-2017/18 против испанского "Реала" было 72 года 11 месяцев и 22 дня. Зато рядовые итальянцы, узнав, что собеседник из России, тут же вспоминали своего соотечественника, бывшего защитника "Ювентуса" Массимо Карреру, который с 2016 по 2018 год тренировал московский "Спартак". Именно при нем красно-белые впервые с 2001 года выиграли чемпионат России.