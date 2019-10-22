Тренер "Лейпцига" Нагельсман назвал "Зенит" вариативной командой, которую сложно обыграть

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 22 октября. /ТАСС/. Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсман считает, что российский "Зенит" является вариативной командой, у которой сложно отобрать очки. Об этом 32-летний специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.

"Зенит" сыграет на выезде против "Лейпцига" 23 октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов, начало - 19:55 мск.

"У "Зенита" очень вариативная команда, - сказал Нагельсман. - Их очень трудно обыграть, в клубе собрано много отличных футболистов и личностей. "Зенит" играет очень компактно, их игра структурирована, с ними надо действовать персонально. Я участвовал в турнирах в Санкт-Петербурге, когда сам был еще юным футболистом, это очень красивый город".

"Сейчас все говорят о том, что "Лейпциг" в кризисе. Мы пытаемся вернуться на наш путь. Чтобы стать лучше, мы просто должны тренироваться и доказывать каждый день. Нас ждет сложная игра, мы выложимся на максимум, наши игроки выйдут играть только на победу", - добавил главный тренер "Лейпцига".

В последних пяти матчах во всех турнирах "Лейпциг" только один раз добился победы (два поражения, две ничьи). Клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 15 очков после восьми туров.

Сложный матч с отличным коллективом

Вратарь немецкого клуба Петер Гулачи также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Зенитом".

"Мы поняли наши ошибки в последних играх, но сейчас нет никаких поводов для волнения. Наша цель ясна - мы играем дома, мы обязаны побеждать, победа придаст нам мотивации на дальнейшие матчи. "Зенит" - это очень компактная команда. Нас ждет сложный матч против отличного коллектива", - сказал Гулачи.

В турнирной таблице группы G после двух туров "Зенит" и французский "Лион" набрали по 4 очка, "Лейпциг" - 3, португальская "Бенфика" не имеет в активе очков.