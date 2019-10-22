Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Тренер "Лейпцига" Нагельсман назвал "Зенит" вариативной командой, которую сложно обыграть

В среду команды встретятся в рамках группового этапа Лиги чемпионов
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 22 октября. /ТАСС/. Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсман считает, что российский "Зенит" является вариативной командой, у которой сложно отобрать очки. Об этом 32-летний специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.

На эту тему
"Зенит" разгромил "Ростов" в матче РПЛ. Дзюба оформил хет-трик

"Зенит" сыграет на выезде против "Лейпцига" 23 октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов, начало - 19:55 мск.

"У "Зенита" очень вариативная команда, - сказал Нагельсман. - Их очень трудно обыграть, в клубе собрано много отличных футболистов и личностей. "Зенит" играет очень компактно, их игра структурирована, с ними надо действовать персонально. Я участвовал в турнирах в Санкт-Петербурге, когда сам был еще юным футболистом, это очень красивый город".

"Сейчас все говорят о том, что "Лейпциг" в кризисе. Мы пытаемся вернуться на наш путь. Чтобы стать лучше, мы просто должны тренироваться и доказывать каждый день. Нас ждет сложная игра, мы выложимся на максимум, наши игроки выйдут играть только на победу", - добавил главный тренер "Лейпцига".

В последних пяти матчах во всех турнирах "Лейпциг" только один раз добился победы (два поражения, две ничьи). Клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 15 очков после восьми туров.

Сложный матч с отличным коллективом

Вратарь немецкого клуба Петер Гулачи также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Зенитом".

"Мы поняли наши ошибки в последних играх, но сейчас нет никаких поводов для волнения. Наша цель ясна - мы играем дома, мы обязаны побеждать, победа придаст нам мотивации на дальнейшие матчи. "Зенит" - это очень компактная команда. Нас ждет сложный матч против отличного коллектива", - сказал Гулачи.

В турнирной таблице группы G после двух туров "Зенит" и французский "Лион" набрали по 4 очка, "Лейпциг" - 3, португальская "Бенфика" не имеет в активе очков.

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Роглич стал лучшим велогонщиком в рейтинге Мирового тура в сезоне-2019
Лучшей велогонщицей по итогам сезона стала представительница Нидерландов Марианн Вос
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС