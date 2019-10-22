Россияне завоевали 25 наград в четвертый медальный день на Всемирных военных играх

ТАСС, 22 октября. Российские спортсмены завоевали 25 наград в четвертый медальный день VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском Ухане.

Россияне принесли национальной команде девять золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград. Золотые медали завоевали бронзовый призер чемпионата мира - 2019 легкоатлет Илья Иванюк (прыжки в высоту), мужская сборная России по фехтованию (рапиристы Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Дмитрий Жеребченко, Алан Фардзинов), женская сборная России по фехтованию (шпажистки Татьяна Андрюшина, Анастасия Солдатова, Татьяна Гудкова, Анастасия Иванова), мужская сборная России по дзюдо (Ислам Хаметов, Обид Джебов, Армен Агаян, Аслан Лаппинагов, Инал Тасоев, Антон Брачев, Михаил Угольников, Алан Хубецов), Павел Кабанов (водно-спасательное многоборье, транспортировка манекена на дистанции 100 м), Мария Патласова (водно-спасательное многоборье, транспортировка манекена на дистанции 100 м), Владислав Гринев (плавание, 100 м вольным стилем), Антон Чупков (плавание, 200 м брассом), мужская сборная России по плаванию в эстафете 4х100 м (Петр Жихарев, Олег Костин, Семен Макович, Роман Ларин, Чупков, Гринев, Даниил Пахомов).

Серебряными призерами стали легкоатлетка Полина Миллер (бег на 400 м), мужская сборная России по водно-спасательному многоборью в эстафете 4х50 м (Даниил Марков, Павел Кабанов, Николай Скворцов, Николай Потураев), Евгения Фурман (парашютный спорт, индивидуальные соревнования), Мария Елкина (парашютный спорт, индивидуальные соревнования среди юниорок), сборная России по парусному спорту (Павел Созыкин, Людмила Дмитриева, класс 470), Мария Темникова (плавание, 200 м брассом), женская сборная России по плаванию в эстафете 4х200 м вольным стилем (Ирина Кривоногова, Виктория Белякова, Анастасия Гуженкова, Дарья Устинова, Анна Егорова).

Бронзовые медали соревнований завоевали Евгений Куликов (водно-спасательное многоборье, 200 м с препятствиями), женская сборная России по водно-спасательному многоборью в эстафете 4х50 м (Анастасия Лязева, Валерия Барановская, Дарья Ермакова, Елизавета Климентьева), Ольга Кравченко (парашютный спорт, индивидульные соревнования), Ксения Фоминых (парашютный спорт, индивидуальные соревнования среди юниорок), сборная России по стрельбе в трапе (Алексей Алипов, Юлия Туголукова), Ларин (плавание, 50 м на спине), Белякова (плавание, 200 м комплексом), Владислав Байцаев (вольная борьба, весовая категория до 97 кг), Милана Дадашева (борьба, до 53 кг).

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, завоевав 27 золотых, 24 серебряные и 25 бронзовых наград, лидирует команда Китая (54-25-15), на третьем месте идет команда Бразилии (10-13-18). Соревнования завершатся 27 октября.