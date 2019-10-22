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Летние олимпийские виды спорта

Роглич стал лучшим велогонщиком в рейтинге Мирового тура в сезоне-2019

Лучшей велогонщицей по итогам сезона стала представительница Нидерландов Марианн Вос

ТАСС, 22 октября. Словенец Примож Роглич, выступающий за нидерландскую команду Jumbo-Visma, стал первым в рейтинге Мирового тура по итогам сезона 2019 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Международного союза велосипедистов (UCI).

В активе Роглича 4632,28 очка, вторым стал представитель бельгийской команды Deceuninck-Quick Step француз Жюлиан Алафилипп (3569,95), третьим - датчанин Якоб Фугсланг (3472,5) из Astana Pro Team. Лучшим из россиян стал Павел Сиваков, выступающий за Team Ineos, он занял 59-е место в рейтинге (1040).

В прошедшем сезоне 29-летний Роглич стал победителем веломногодневки "Вуэльта" и занял третье место на "Джиро д"Италия". Также в его активе три победы на других гонках сезона.

Лучшей велогонщицей по итогам сезона стала представительница Нидерландов Марианн Вос из CCC Liv, в ее активе 2083 очка. Лучшей молодой велогонщицей стала ее соотечественница Лорена Вибес из Parkhotel Valkenburg (2259,33).

Лучшей мужской командой признана бельгийская Deceuninck - Quick-Step, женской - Boels Dolmans Cycling Team из Нидерландов.

Мировой тур проходит ежегодно с 2011 года. Этапы соревнований проходят с января по октябрь.

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Летние олимпийские виды спорта
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