СМИ: бывший чемпион мира по боксу де ла Хойя обвиняется в изнасиловании

ТАСС, 22 октября. Промоутер и бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя обвиняется в нападении на девушку и изнасиловании. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Guardian.

Согласно документам, содержащимся в иске в Калифорнийский суд, истец обвиняет 46-летнего американца в сексуальном насилии, побоях, халатности и умышленном причинении эмоционального стресса. По словам стороны обвинения, де ла Хойя причинил женщине боль, а затем у нее был диагностирован посттравматический стресс, от которого она страдает до сих пор. Отмечается, что насилие произошло в ноябре 2017 года.

Представитель промоутера опроверг данные обвинения, назвав их полностью ложными. "Недавно был подан необоснованный иск, в котором утверждается, что Оскар Де Ла Хойя подверг сексуальному насилию неизвестную женщину, что является полной ложью, - говорится в заявлении. - Оскар - очень успешный бизнесмен, управляющий одной из ведущих спортивных и развлекательных компаний страны, и поэтому является целью таких обвинений".

Де ла Хойя, в активе которого также значится золото Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, является одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении своей карьеры он неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких знаменитых боксеров, как Джефф и Флойд Мэйуэзеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес и других. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 - нокаутом) и потерпев шесть поражений. После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности, его услугами пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа.