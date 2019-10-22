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Лига чемпионов

Шатов: спаренные игры с "Лейпцигом" не определят судьбу выхода "Зенита" в плей-офф ЛЧ

Команды сыграют друг с другом 24 октября и 5 ноября

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 22 октября. /ТАСС/. Два матча подряд против немецкого "Лейпцига" в рамках группового этапа Лиги чемпионов не определят судьбу выхода российского "Зенита" в плей-офф турнира. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал полузащитник петербуржцев Олег Шатов.

Матч третьего тура группы G "Лейпциг" - "Зенит" пройдет в среду в Германии, начало - 19:55 мск. В четвертом туре команды сыграют в России 5 ноября.

"Мы прекрасно знаем, что "Лейпциг" - сильная команда, которая идет высоко в турнирной таблице (на пятом месте в чемпионате Германии - прим. ТАСС), - сказал Шатов. - Все будет зависеть от того, как мы сыграем, будем отталкиваться от своей игры. После победы над "Ростовом" (6:1) в чемпионате России восстанавливаться легче, все ощущается легче, такая крупная победа дает положительные эмоции".

В турнирной таблице группы G после двух туров "Зенит" и французский "Лион" набрали по четыре очка, "Лейпциг" - три, португальская "Бенфика" не имеет в активе очков.

"В нашей группе все команды имеют равные шансы на выход из группы. Не сказал бы, что спаренные игры с "Лейпцигом" будут решать все. Каждый матч важен и ответственен, мы не смотрим наперед", - заключил полузащитник "Зенита".

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