Матч 1/8 финала Кубка Эстонии по футболу завершился со счетом 21:0

ТАСС, 22 октября. "Нарва-Транс" обыграла "Эстон Виллу II" со счетом 21:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Эстонии по футболу.

В составе победителей голы забили Эрик Маквудс (5, 7, 21 и 40-я минуты), Юлиус Каспаравичюс (18, 26), Сергей Кондратцев (23), Эдуард Головлев (27, 54, 59, 60, 61, 62, 67, 71, 88), Йозеп Салисте (34 и 42), Никита Михайлов (65) и Алексей Степанов (70, 74). Соперник "Нарвы-Транс" по 1/4 финала определится позднее.

Футболисты установили рекорд клуба по количеству забитых голов в одном матче. С мая по август 2019 года команду возглавлял сын главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина - Андрей Семин. Также в составе "Нарвы-Транс" выступает российский полузащитник Александр Закарлюка, а в тренерский штаб входит россиянин Алексей Ягудин.

В 2015 году в игре Кубка Эстонии "Инфонет" забил соперникам из "Виртсу" 36 мячей, повторив мировой рекорд по количеству забитых мячей в официальных матчах, установленный в 1885 году.

"Нарва-Транс" является семикратным призером призером чемпионата Эстонии, двукратным обладателем Кубка Эстонии (2001, 2019) и Суперкубка страны (2007, 2008).