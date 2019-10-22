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Мировой футбол

Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии издания The Independent

В тройку также вошли Криштиану Роналду и Хави

ТАСС, 22 октября. Аргентинский нападающий испанского клуба "Барселона" Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии британской газеты The Independent. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание.

Победитель определялся путем голосования, в котором принимало участие 10 журналистов газеты. При голосовании учитывались такие факторы, как навыки футболиста и их фактическое применение; уровень, которого достиг футболист; его влияние на конкурентную среду; достижения спортсмена.

Второе место занял испанский нападающий итальянского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду, третьим стал бывший полузащитник "Барселоны" Хави. Также в топ-10 вошли бразильцы Роналдиньо, Роналдо и Кака, испанец Андреас Иньеста ("Виссел Кобе", Япония), французы Зинедин Зидан и Тьерри Анри, итальянец Фабио Каннаваро.

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Отмечается, что в общий список ста футболистов вошли игроки из 25 стран мира, расположенных на трех разных континентах. Наибольшим количеством футболистов была представлена Испания (14), затем идут Англия, Нидерланды, Бразилия и Франция (все - по 9), Италия, Аргентина и Германия (все - по 8), Португалия (4), Уругвай (3), Швеция, Уэльс, Бельгия, Кот-д'Ивуар (все - по 2). Средний возраст игроков составил 38 лет.

В сентябре нынешнего года Месси был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в этом году он получил премию "Золотая бутса" как лучший бомбардир европейских чемпионатов, также он номинирован на приз "Золотой мяч" по версии журнала France Football. Аргентинец выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время игрок десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов, восемь раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии.

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