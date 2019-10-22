Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии издания The Independent

Победитель определялся путем голосования, в котором принимало участие 10 журналистов газеты. При голосовании учитывались такие факторы, как навыки футболиста и их фактическое применение; уровень, которого достиг футболист; его влияние на конкурентную среду; достижения спортсмена.

Отмечается, что в общий список ста футболистов вошли игроки из 25 стран мира, расположенных на трех разных континентах. Наибольшим количеством футболистов была представлена Испания (14), затем идут Англия, Нидерланды, Бразилия и Франция (все - по 9), Италия, Аргентина и Германия (все - по 8), Португалия (4), Уругвай (3), Швеция, Уэльс, Бельгия, Кот-д'Ивуар (все - по 2). Средний возраст игроков составил 38 лет.

В сентябре нынешнего года Месси был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в этом году он получил премию "Золотая бутса" как лучший бомбардир европейских чемпионатов, также он номинирован на приз "Золотой мяч" по версии журнала France Football. Аргентинец выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время игрок десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов, восемь раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии.