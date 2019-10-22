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КХЛ

СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

"Нефтехимик" выиграл в Петербурге по буллитам, одержав четвертую победу кряду
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" по буллитам обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе СКА шайбы забросили Максим Карпов (32-я минута) и Наиль Якупов (44). В составе "Нефтехимика" отличились Зак Митчелл (3), Зият Пайгин (47). Победный буллит реализовал Митчелл.

Нападающий "Нефтехимика" Александр Черников провел 600-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. "Нефтехимик" в нынешнем сезоне выиграла у СКА два матча из двух.

СКА потерпел четвертое поражение подряд - впервые с сезона сезона-2016/17, команда занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 22 матчах. "Нефтехимик" продлил серию побед до четырех матчей, команда идет на восьмой строчке в Восточной конференции, имея в активе 21 очко после 22 матчей.

В следующем матче СКА на выезде сыграет против ярославского "Локомотива" 26 октября. "Нефтехимик" в гостях встретится с череповецкой "Северсталью" 24 октября.

В другом матче игрового дня "Барыс" (Нур-Султан) по буллитам обыграл минское "Динамо" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА20151101272-2635
2Динамо Мск21101021755-4925
3Витязь20101311450-3530
4СКА2292012851-4525
5Торпедо2274110961-5825
6Спартак2161213851-5622
7Йокерит1862103651-5221
8Северсталь20413011145-5617
9Локомотив19701001144-5216
10Динамо Мн1942031947-5816
11Сочи20410141039-5615
12Динамо Р19330001331-6912
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс19141000467-3630
2Авангард20111112456-4129
3Барыс19111102441-3028
4Сибирь19110022442-3526
5Салават Юлаев20100130645-4125
6Адмирал1973210632-4025
7Автомобилист2063102848-5222
8Нефтехимик22612121045-5121
9Трактор23720111238-5520
10Металлург Мг2061031945-5218
11Куньлунь20512021042-5318
12Амур20601031031-4117

 

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