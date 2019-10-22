СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" по буллитам обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
В составе СКА шайбы забросили Максим Карпов (32-я минута) и Наиль Якупов (44). В составе "Нефтехимика" отличились Зак Митчелл (3), Зият Пайгин (47). Победный буллит реализовал Митчелл.
Нападающий "Нефтехимика" Александр Черников провел 600-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. "Нефтехимик" в нынешнем сезоне выиграла у СКА два матча из двух.
СКА потерпел четвертое поражение подряд - впервые с сезона сезона-2016/17, команда занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 22 матчах. "Нефтехимик" продлил серию побед до четырех матчей, команда идет на восьмой строчке в Восточной конференции, имея в активе 21 очко после 22 матчей.
В следующем матче СКА на выезде сыграет против ярославского "Локомотива" 26 октября. "Нефтехимик" в гостях встретится с череповецкой "Северсталью" 24 октября.
В другом матче игрового дня "Барыс" (Нур-Султан) по буллитам обыграл минское "Динамо" (2:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|20
|15
|1
|1
|0
|1
|2
|72-26
|35
|2
|Динамо Мск
|21
|10
|1
|0
|2
|1
|7
|55-49
|25
|3
|Витязь
|20
|10
|1
|3
|1
|1
|4
|50-35
|30
|4
|СКА
|22
|9
|2
|0
|1
|2
|8
|51-45
|25
|5
|Торпедо
|22
|7
|4
|1
|1
|0
|9
|61-58
|25
|6
|Спартак
|21
|6
|1
|2
|1
|3
|8
|51-56
|22
|7
|Йокерит
|18
|6
|2
|1
|0
|3
|6
|51-52
|21
|8
|Северсталь
|20
|4
|1
|3
|0
|1
|11
|45-56
|17
|9
|Локомотив
|19
|7
|0
|1
|0
|0
|11
|44-52
|16
|10
|Динамо Мн
|19
|4
|2
|0
|3
|1
|9
|47-58
|16
|11
|Сочи
|20
|4
|1
|0
|1
|4
|10
|39-56
|15
|12
|Динамо Р
|19
|3
|3
|0
|0
|0
|13
|31-69
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|19
|14
|1
|0
|0
|0
|4
|67-36
|30
|2
|Авангард
|20
|11
|1
|1
|1
|2
|4
|56-41
|29
|3
|Барыс
|19
|11
|1
|1
|0
|2
|4
|41-30
|28
|4
|Сибирь
|19
|11
|0
|0
|2
|2
|4
|42-35
|26
|5
|Салават Юлаев
|20
|10
|0
|1
|3
|0
|6
|45-41
|25
|6
|Адмирал
|19
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|32-40
|25
|7
|Автомобилист
|20
|6
|3
|1
|0
|2
|8
|48-52
|22
|8
|Нефтехимик
|22
|6
|1
|2
|1
|2
|10
|45-51
|21
|9
|Трактор
|23
|7
|2
|0
|1
|1
|12
|38-55
|20
|10
|Металлург Мг
|20
|6
|1
|0
|3
|1
|9
|45-52
|18
|11
|Куньлунь
|20
|5
|1
|2
|0
|2
|10
|42-53
|18
|12
|Амур
|20
|6
|0
|1
|0
|3
|10
|31-41
|17