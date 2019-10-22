СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" по буллитам обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе СКА шайбы забросили Максим Карпов (32-я минута) и Наиль Якупов (44). В составе "Нефтехимика" отличились Зак Митчелл (3), Зият Пайгин (47). Победный буллит реализовал Митчелл.

Нападающий "Нефтехимика" Александр Черников провел 600-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. "Нефтехимик" в нынешнем сезоне выиграла у СКА два матча из двух.

СКА потерпел четвертое поражение подряд - впервые с сезона сезона-2016/17, команда занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 22 матчах. "Нефтехимик" продлил серию побед до четырех матчей, команда идет на восьмой строчке в Восточной конференции, имея в активе 21 очко после 22 матчей.

В следующем матче СКА на выезде сыграет против ярославского "Локомотива" 26 октября. "Нефтехимик" в гостях встретится с череповецкой "Северсталью" 24 октября.

В другом матче игрового дня "Барыс" (Нур-Султан) по буллитам обыграл минское "Динамо" (2:1).