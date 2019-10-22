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Еврокубки

"Локомотив-Кубань" проиграл "Партизану" в матче баскетбольного Еврокубка

Встреча завершилась со счетом 80:71 в пользу сербского клуба

ТАСС, 22 октября. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" (Краснодар) потерпел поражение со счетом 71:80 от сербского "Партизана" (Белград) в матче четвертого тура группового этапа Еврокубка. Встреча прошла в Сербии.

Самыми результативными игроками матча стали защитник Уилл Камингс и форвард Сэм Деккер, выступающие за "Локомотив-Кубань", они набрали по 17 очков. В составе "Партизана" наибольшее количество очков набрал форвард Рошон Томас - 16.

В турнирной таблице группы В на первом месте идет "Партизан" (четыре победы, четыре матча). У российского клуба две победы в четырех матчах, он занимает второе место. Далее идут итальянская "Венеция", французский "Лимож", турецкий "Тофаш" и литовский "Ритас". В топ-16 выйдут по четыре команды из четырех групп по итогам десяти туров.

В следующем матче "Локомотив-Кубань" примет "Тофаш", игра пройдет 30 октября.

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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