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Лига чемпионов

"Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду" в матче футбольной Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 5:0
Гарри Кейн EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Гарри Кейн
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 23 октября. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 5:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лондоне.

По два гола в составе победителей забили Сон Хын Мин (16-я и 44-я минуты) и Гарри Кейн (9, 72), еще одним мячом отметился Эрик Ламела (57). "Тоттенхэм" впервые за время выступлений в Лиге чемпионов сумел забить три гола в первом тайме, всего команда провела 40 матчей в главном европейском турнире.

В другом матче группы В немецкая "Бавария" на выезде обыграла греческий "Олимпиакос" (3:2), два гола забил польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. Благодаря забитым мячам поляк вышел на пятое место в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов, в его активе 58 голов в 83 матчах. По этому показателю его опережают португалец Криштиану Роналду (127 в 168), аргентинец Лионель Месси (112 в 143 матчах), испанец Рауль (71 гол в 81 матче) и француз Карим Бензема (60 голов в 115 матчах). В турнирной таблице лидирует "Бавария", набравшая девять очков, на втором месте идет "Тоттенхэм" (4), на третьем - "Црвена Звезда" (3), на последнем - "Олимпиакос" (1).

В группе А французский "Пари Сен-Жермен" в гостях разгромил бельгийский "Брюгге" (5:0), два гола на счету Мауро Икарди, еще три мяча забил 20-летний Килиан Мбаппе, который стал самым молодым игроком, записавшим на свой счет 17 голов в Лиге чемпионов. В другом матче испанский "Реал" на выезде обыграл турецкий "Галатасарай" (1:0), голом отметился Тони Кроос (18), который провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Футболист "Реала" Серхио Рамос провел 121-й матч в Лиге чемпионов, он обошел бывшего защитника мадридской команды Роберто Карлоса и установил рекорд среди защитников. В турнирной таблице группы А ПСЖ идет на первом месте, набрав 9 очков, затем идет "Реал" (4), "Брюгге" (2) и "Галатасарай" (1).

В матче группы С английский "Манчестер Сити" дома обыграл итальянскую "Аталанту" (5:1), полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден был удален за две желтые карточки. Ранее во вторник хорватское "Динамо" на выезде сыграло вничью с украинским "Шахтером" (2:2). В турнирной таблице группы С "Манчестер Сити" занимает первое место (9), затем идут "Динамо" (4) и "Шахтер" (4), на последнем месте - "Аталанта" (0).

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