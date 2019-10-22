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Лига чемпионов

Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

"Локомотив" во вторник на выезде уступил "Ювентусу"

ТАСС, 23 октября. Поражение "Локомотива" от итальянского "Ювентуса" в рамках третьего матча группового этапа Лиги чемпионов не позволило России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Игра проходила в Турине во вторник и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Шестая строчка позволит по итогам сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая - с третьего квалификационного раунда), одну в Лигу Европы (раунд плей-офф), две в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Португальская "Бенфика", выступающая в группе G Лиги чемпионов вместе с петербургским "Зенитом", сыграет в среду с французским "Лионом". Петербуржцы в этот же день проведут гостевую встречу против немецкого "Лейпцига".

Таким образом, Россия на данный момент имеет в активе 43,549 балла, Португалия - 43,449. Помимо "Локомотива" и "Зенита", Россию на групповой стадии еврокубков представляют ЦСКА и "Краснодар", выступающие в Лиге Европы. От Португалии в этом турнире выступают "Брага", "Порту", "Витория" и "Спортинг".

В общей сложности от России на международной арене выступали шесть команд, но московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.

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