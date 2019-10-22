Мещеряков: футболистам "Локомотива" в матче с "Ювентусом" не хватило "физики" и везения

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболистам российского "Локомотива" в проигранном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" немного не хватило физических сил и везения. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров московского клуба, заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков.

"Локомотив" во вторник в Турине потерпел поражение от "Ювентуса" со счетом 1:2, ведя после первого тайма. На гол Алексея Миранчука итальянская команда ответила двумя точными ударами в исполнении Пауло Дибалы.

"Я считаю, что мы достойно играли с одной из сильнейших команд мира и этого розыгрыша Лиги чемпионов, - сказал Мещеряков. - Чуть-чуть не хватило физики. Будем готовиться к следующим играм".

Встречу в Турине из-за травм пропускали полузащитник Антон Миранчук, а также нападающие Федор Смолов и Лука Джорджевич, однако представитель руководства "Локомотива" считает, что это не должно служить оправданием результату. "У нас играли все те, кто могли выйти на поле. Сваливать все на неполный состав, считаю, неправильно. Что есть, то есть", - добавил он.

По словам председателя совета директоров "Локомотива", активная поддержка болельщиков, которые приехали в Турин, помогала команде долгое время соперничать с "Ювентусом". На арене итальянского клуба железнодорожников поддерживали 1688 болельщиков, это стало рекордным выездом в истории клуба. "Считаю, что поддержка болельщиков помогала, была дополнительным стимулом. Чуть-чуть не повезло, но считаю, что мы достойно играли", - отметил Мещеряков.

"Перспективы на выход в плей-офф Лиги чемпионов? Будем бороться", - резюмировал он.

Турнирное положение "Локомотива"

После трех туров "Локомотив" занимает третье место в группе D Лиги чемпионов. На первой строчке с семью очками располагается "Ювентус", вторую позицию занимает испанский "Атлетико", в активе которого также семь очков. Команда из Мадрида уступает туринцам по дополнительным показателям. На последней, четвертой строчке, находится немецкий "Байер", не набравший ни одного очка.

В четвертом туре "Локомотив" сыграет с "Ювентусом" в Москве. Встреча состоится 6 ноября, начало - 20:55 мск.