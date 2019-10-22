Семин: опыт матча с "Ювентусом" пригодится футболистам "Локомотива" в будущем

ТУРИН /Италия/, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" получили огромный опыт, который им пригодится в будущем. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Локомотив" уступил в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентусу" со счетом 1:2, ведя в счете после первого тайма.

"Мы получили опыт. Не каждому тренеру удается сыграть с этой командой. Игроки и тренеры получили грандиозный опыт, который пригодится в дальнейшем", - сказал Семин.

По словам Семина, у его команды были возможности сыграть лучше на контратаках. "Но "Ювентус" подавлял нас своим прессингом", - подчеркнул тренер.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 3 очка после трех матчей, "Ювентус" идет первым, имея в активе 7 очков. Второе место в турнирной таблице занимает испанский "Атлетико" (7 очков), переигравший ранее во вторник на своем поле немецкий "Байер" (1:0). Немецкий клуб замыкает турнирную таблицу, не сумев набрать ни одного очка. В следующем туре "Локомотив" проведет матч против "Ювентуса" на своем поле, встреча состоится 6 ноября (начало - 20:55 мск).