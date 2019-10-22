СМИ: Харди станет новым соперником Волкова на турнире UFC в Москве

ТАСС, 23 октября. Бывший игрок североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) американец Грег Харди, который дебютировал в смешанных единоборствах в прошлом году, станет новым соперником россиянина Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом сообщил журналист телеканала ESPN Бретт Окамото на своей странице в Twitter.

Во вторник стало известно, что соперник 30-летнего Волкова по главному бою на турнире UFC в Москве бразилец Жуниор Дос Сантос снялся из-за проблем со здоровьем. Поединок должен был возглавить бойцовский вечер 9 ноября. Во вторник в команде Волкова сообщили ТАСС, что предполагаемым соперником россиянина может стать американец Деррик Льюис.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как агент Харди Малки Кава попросил организаторов провести поединок против россиянина. На счету Волкова 37 боев в смешанных единоборствах, он одержал 30 побед (20 нокаутом) и потерпел семь поражений. 31-летний Харди провел семь боев в смешанных единоборствах, одержав пять побед и потерпев одно поражение, еще один поединок был признан несостоявшимся.