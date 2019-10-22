Наумов: ФК "Локомотив" должен пытаться выйти в плей-офф Лиги чемпионов со второго места

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Локомотив" должен продолжать борьбу за второе место в группе и выход в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на поражение от итальянского "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа турнира. Таким мнением с ТАСС в среду по телефону поделился бывший президент "Локомотива" Николай Наумов.

"Локомотив" во вторник в Турине потерпел поражение от "Ювентуса" со счетом 1:2, ведя после первого тайма. На гол Алексея Миранчука итальянская команда ответила двумя точными ударами в исполнении Пауло Дибалы.

"Не думаю, что в Москве будет легче, потому что там трибуны будут заводить и тащить вперед, - сказал Наумов. - Как бы футболисты ни старались зажиматься и играть ближе к своей штрафной, они все равно будут раскрываться, лезть вперед и стараться выиграть. Думаю, дома нужно рисковать, стараться сыграть в более открытый футбол и постараться забить. Пока есть шанс, нужно думать о плей-офф Лиги чемпионов, а не Лиги Европы".

"Шансы есть! Надо постараться обыграть "Ювентус", потом дома победить "Байер" и пытаться занять второе место. Юрий Семин будет это делать! Я его знаю, у него характер неуступчивый", - добавил бывший президент "Локомотива".

Игроков "Локомотива" не в чем упрекнуть

Наумов считает, что тренерский штаб "Локомотива" во главе с Юрием Семиным избрал правильный план на игру с "Ювентусом". "В принципе, "Локомотив" довольно компактно играл - Юрий Семин правильно выстроил игру, он по-другому и не мог играть, - сказал он. - Все верно сделал, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило везения и силенок. В начале немного робко играли, потом освоились, было хорошее начало второго тайма, а "Ювентус" немного моментов имел, но у них есть реализация - если есть момент, это гол".