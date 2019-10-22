Наумов: ФК "Локомотив" должен пытаться выйти в плей-офф Лиги чемпионов со второго места

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Локомотив" должен продолжать борьбу за второе место в группе и выход в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на поражение от итальянского "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа турнира. Таким мнением с ТАСС в среду по телефону поделился бывший президент "Локомотива" Николай Наумов.
"Локомотив" во вторник в Турине потерпел поражение от "Ювентуса" со счетом 1:2, ведя после первого тайма. На гол Алексея Миранчука итальянская команда ответила двумя точными ударами в исполнении Пауло Дибалы.
"Не думаю, что в Москве будет легче, потому что там трибуны будут заводить и тащить вперед, - сказал Наумов. - Как бы футболисты ни старались зажиматься и играть ближе к своей штрафной, они все равно будут раскрываться, лезть вперед и стараться выиграть. Думаю, дома нужно рисковать, стараться сыграть в более открытый футбол и постараться забить. Пока есть шанс, нужно думать о плей-офф Лиги чемпионов, а не Лиги Европы".
"Шансы есть! Надо постараться обыграть "Ювентус", потом дома победить "Байер" и пытаться занять второе место. Юрий Семин будет это делать! Я его знаю, у него характер неуступчивый", - добавил бывший президент "Локомотива".
Игроков "Локомотива" не в чем упрекнуть
Наумов считает, что тренерский штаб "Локомотива" во главе с Юрием Семиным избрал правильный план на игру с "Ювентусом". "В принципе, "Локомотив" довольно компактно играл - Юрий Семин правильно выстроил игру, он по-другому и не мог играть, - сказал он. - Все верно сделал, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило везения и силенок. В начале немного робко играли, потом освоились, было хорошее начало второго тайма, а "Ювентус" немного моментов имел, но у них есть реализация - если есть момент, это гол".
"Мне кажется, упрекнуть футболистов "Локомотива" не в чем - они сделали все, что могли, - отметил Наумов. - Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Все, что могли, отдали, но, к сожалению, немного не дотянули. Силенок не хватило".
Бывший президент клуба признался, что при счете 1:1 рассчитывал на то, что "Локомотиву" удастся удержать этот результат. "Я надеялся, что результативная ничья останется, но, к сожалению, не получилось, - сказал Наумов. - Это даже не "физика", не хватило общекомандных сил. Все-таки играли, можно сказать, против сборной мира, "Ювентус" дома вообще никому не проигрывает, а тут "Локомотив" создал ему довольно много проблем, что очень приятно".
По мнению Наумова, в игре железнодорожников против "Ювентуса", несмотря на поражение, есть положительные моменты. "Ребята боролись до конца, старались, забили. Я думаю, эту игру, несмотря на поражение, можно занести в актив "Локомотиву", - отметил он.
"Мне было тревожно из-за игроков, которые по разным причинам имели паузу - из-за дисквалификации или болезни. Это не всегда идет на пользу и выбивает из игрового ритма. Сегодня Гжегож Крыховяк выглядел гораздо ниже своих возможностей, Владислав Игнатьев допустил много ошибок, даже обычно активный Дмитрий Баринов особо ярко себя не проявлял. Как раз эти три игрока имели паузу", - подчеркнул бывший руководитель "Локомотива".
Турнирное положение "Локомотива"
После трех туров "Локомотив" занимает третье место в группе D Лиги чемпионов. На первой строчке с семью очками располагается "Ювентус", вторую позицию занимает испанский "Атлетико", в активе которого также семь очков. Команда из Мадрида уступает туринцам по дополнительным показателям. На последней, четвертой строчке, находится немецкий "Байер", не набравший ни одного очка.
В четвертом туре "Локомотив" сыграет с "Ювентусом" в Москве. Встреча состоится 6 ноября, начало - 20:55 мск.