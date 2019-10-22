Тренеру "Ювентуса" понравилась игра Жоау Мариу и Миранчука из "Локомотива"

ТУРИН /Италия/, 23 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри отметил по итогам матча Лиги чемпионов с "Локомотивом" футболистов железнодорожников Жоау Мариу и Алексея Миранчука. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

Во вторник "Ювентус" в Турине обыграл в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" со счетом 2:1, уступая после первого тайма. Миранчук стал автором гола у гостей, он отличился, сыграв на добивании после удара Мариу.

"Мы были убеждены, что "Локомотив" будет играть в пять защитников. В хорошем состоянии Жоау Мариу, мне понравился Миранчук. У него неплохая левая нога", - сказал Сарри.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 3 очка после трех матчей. "Ювентус" идет первым, имея в активе 7 очков. Второе место в турнирной таблице занимает испанский "Атлетико" (7 очков), переигравший ранее во вторник на своем поле немецкий "Байер" (1:0). Немецкий клуб замыкает турнирную таблицу, не сумев набрать ни одного очка. В четвертом туре "Локомотив" 6 ноября сыграет с "Ювентусом" в Москве.